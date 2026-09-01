Erzurumspor Konyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftada Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti; sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Konyaspor'u ağırlayacak. Mavi-beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Mavi-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmazken, hazırlıklar yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.