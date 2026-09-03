Erzurumspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftada sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde taktik çalışmayla devam etti. Maç 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da oynanacak.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Takım, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor, 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da karşılaşacak.
Kaynak: AA