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Erzurumspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Erzurumspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
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Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftada sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde taktik çalışmayla devam etti. Maç 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da oynanacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Takım, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor, 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da karşılaşacak.

Kaynak: AA
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