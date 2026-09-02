Erzurumspor, Konyaspor maçına hazır
Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftada sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde taktik çalışmayla devam etti. Mücadele 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da oynanacak.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Erzurum eki, yarınki antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor, 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da karşılaşacak.
Kaynak: AA