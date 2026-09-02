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Erzurumspor, Konyaspor maçına hazır

Erzurumspor, Konyaspor maçına hazır
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Erzurumspor FK, Süper Lig 4. haftada sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde taktik çalışmayla devam etti. Mücadele 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da oynanacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Erzurum eki, yarınki antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor, 5 Eylül Cumartesi günü Erzurum'da karşılaşacak.

Kaynak: AA
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