Erzurumspor FK ilk etap kampını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Erzurumspor FK, 29 Haziran'da Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü, sabah saatlerinde yapılan antrenmanla noktaladı.

Erzurum'da gerçekleştirilen 11 günlük kamp programında futbolcular, günler çift ve tek antrenman programlarıyla yeni sezona hazırlandı. Yoğun tempoda geçen kamp sürecinde teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip ederken, taktik çalışmalar da gerçekleştirildi.

İlk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından futbolculara iki gün izin verildi.

Erzurumspor FK, ikinci etap kamp çalışmalarına ise 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Mavi-beyazlılar, saat 17.30'da Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İkinci etap kamp programı kapsamında Erzurum ekibi, 17 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak. Mavi-beyazlılar ayrıca 20 ve 23 Temmuz tarihlerinde de hazırlık karşılaşmaları oynayacak. 20 ve 23 Temmuz'da oynanacak hazırlık maçlarının rakipleri ve maç programının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı