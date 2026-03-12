Haberler

Erzurumspor FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım antrenmanı, teknik direktör Serkan Özbalta eşliğinde ısınma ve kondisyon çalışmalarını içeriyor.

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre mavi-beyazlı ekip, Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.

Erzurumspor FK ile Atakaş Hatayspor, 15 Mart Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

Haberler.com
