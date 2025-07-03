Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze ile Sözleşme İmzaladı

Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze ile Sözleşme İmzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü futbolcu Guram Giorbelidze ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Giorbelidze, takım kampına katılarak mutluluğunu dile getirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü oyuncu Guram Giorbelidze ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Giorbelidze'nin önceki günlerde kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Giorbelidze, 2 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımımızın kampına katıldı. Takımımıza, geldiği günden beri hırsıyla, mücadelesiyle formamızı gururla temsil eden sevgili Guram Giorbelidze'ye bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Erzurumspor forması altında mutlu olduğunu dile getiren Giorbelidze de "Şehrimizi, tarafımızı çok seviyorum ve mutluyum. Başkanımızın bana olan samimiyeti ve yaklaşımı sayesinde karar vermekte zorlanmadım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
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