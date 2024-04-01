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Erzurumspor FK, Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, hafta içi karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde topladığı 37 puanla 10. sırada yer alan ve kendini puan cetvelinin güvenli bölgesinde tutmaya çalışan Erzurumspor FK, 4 Nisan Perşembe günü karşı karşıya geleceği Giresunspor maçı için hazırlanıyor. Kazımkarabekir Stadı'nda saat 20: 30'da yapılacak olan Erzurumspor-Giresunspor maçını Oğuzhan Uğurlu yönetecek.

Oyuncularına mutlak 3 puan talimatı veren Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hedeflerinin öncelikli ligde kalıcı olmak ve iyi futbol oynayıp taraftarlarını güzel skorlarla mutlu etmek olduğunu ifade ederek, "Şimdi Giresunspor maçı var ve bizim adımıza çok önemli bir maç. İlk hedefimiz bu ligde kalıcı olup iyi futbol oynayıp taraftarımızı memnu etmek. Şu an alttaki takımlarla ligin son 7 haftasına girdiğimizde 10 puanlık bir avantajımız var. Tuzlaspor maçından sonra hedefimizi yükselttik. Play-off'a kalabilirsek orada mücadele edeceğiz. Matematiksel olarak ligin altından kurtulmak en gerçekçi hedefimiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Kutlu Giresunspor Trendyol Spor Güncel Haberler

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