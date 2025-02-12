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Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'ne 2-1 Mağlup Oldu

Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'ne 2-1 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. İlk golü Metehan Mimaroğlu atarken, Odise Roshi'nin golü Erzurumspor'a eşitliği sağladı. Maçın son döneminde Amilton'un attığı gol, Gençlerbirliği'ne galibiyeti getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada orta alanda Ensar'ın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun sert vuruşunda top, kaleci Ataberk'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

12. dakikada Erzurumspor FK kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topu alan Azubuike ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

34. dakikada Sefa'nın sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta Roshi ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

78. dakikada Aliston orta alandan aldığı topla ceza sahası yayının gerisinden çalımlarla tek başına kale alanına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Emre Doğu, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Tonio Teklic (Koray Kılınç dk. 74), Yakup Kırtay, Sefa Akgün (Mehmet Taş dk.

67), Guram Giorbelidze, Odise Roshi (Salih Sarıkaya dk. 46), Azubuike Okechukwu (Süleyman Enes Karakaş dk. 80), Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Streli Mamba dk. 66)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gökhan Akkan, Furkan Özhan, İlkan Sever, Celal Hanalp

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Zan Zuzek, Adem Eren Kabak, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Metehan Mimaroğlu (Gökhan Altıparmak dk. 89), Mikail Okyar (Oğuzhan Berber dk. 67), Matej Hanousek, Ensar Kemaloğlu (Samed Onur dk. 90), Amilton (Joca dk. 89), Daniel Popa (Leonardo Gaucho dk. 67)

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Orkun Özdemir, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal, Michal Nalepa

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 1), Amilton (dk. 78) (Gençlerbirliği), Odise Roshi (dk. 34) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Zan Zuzek, Mikail Okyar (Gençlerbirliği), Odise Roshi, Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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