Erzurumspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır
Erzurumspor FK, Süper Lig 3. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara'da son antrenmanını yapan takım, sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Ankara'da Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.00'de gerçekleştirilen ter antrenmanının ardından Dadaşlar kampa girdi.
Erzurumspor FK, yarın Gençlerbirliği karşısında sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı