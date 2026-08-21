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Galatasaray-Erzurumspor maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray-Erzurumspor maçının VAR'ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında bugün oynanacak Erzurumspor FK-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün oynanacak Erzurumspor FK- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, saat 21.30'da deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Selim Şenöz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Erzurumspor FK - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na, AVAR'da Suat Göz eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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