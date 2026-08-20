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Erzurumspor, Galatasaray Maçına Hazır

Erzurumspor, Galatasaray Maçına Hazır
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Erzurumspor FK, Süper Lig 2. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde son antrenmanını yapan takım, maç öncesi kampa girdi. Eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayan Dadaşlar, maç öncesi kampa girdi.

Erzurumspor FK'da mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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