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Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi

Erzurumspor FK, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK evinde Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Maçta Göktan Gürpüz, Wesley ve Berkay Dabanlı'nın golleri Fatih Karagümrük'e 3 puan kazandırırken, Erzurumspor'un tek golü Mustafa Yumlu'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Daniel Johnson'ın sağ kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Göktan'ın yerden sert bir vuruşlunda meşin yuvarlak kaleci Ataberk'in solundan ağlara gitti. 0-1

44. dakikada sağ kanattan gelişen atakta köşe bayrağında topla buluşan Göktan pasını Daniel Johnson'a gönderdi. Johnson'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wesley sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

83. dakikada Johnson'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Berkay Dabanlı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

90+6. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanan Teklic'in ceza sahası içine gönderdiği topu Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-3

Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Ataberk, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Teklic, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Furkan Özhan dk. 67), Roshi (Celal Hanalp dk.67), Crociata, Azubuike (Sefa Akgün dk. 67), Mustafa Fettahoğlu (Mamba dk.67), Eren Tozlu

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Özgür Sert Tasev, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Çağtay Kurukalıp, Daniel Johnson, Marius Tresor Doh (Adnan Uğur dk. 90), Göktan Gürpüz (Berkay Dabanlı dk. 82), Atakan Çankaya, Didier Lamkel, Joao Camacho (Nikola Dovedan dk. 82), Wesley (Baran Demiroğlu dk. 90)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Talha Ülvan, Muhammed Mert, Flavio Paoletti, Ahmet Sivri, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: David Sassarini

Gol: Göktan Gürpüz (dk. 30), Wesley (dk. 44), Berkay Dabanlı (dk. 83) (Fatih Karagümrük), Mustafa Yumlu (dk. 90+6) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Furkan Özhan (dk. 79) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Daniel Johnson, Djilobodji, Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), Mustafa Yumlu, Ataberk, Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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