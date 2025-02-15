Erzurumspor FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan hazırlıklar, takımın taktik çalışmalarıyla sürdü.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde, Esenler Erokspor Tesislerinde yaptığı antrenmanda taktik çalıştı.
Erzurum temsilcisinin Esenler Erokspor Stadyumu'nda Esenler Erokspor'a konuk olacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.