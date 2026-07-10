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Erzurumspor FK'da kampın ilk etabı tamamlandı

Erzurumspor FK'da kampın ilk etabı tamamlandı
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Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. İkinci etap kampı 13 Temmuz'da başlayacak. Takım, iç transferde kaptan Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu gibi önemli oyuncularla yeniden anlaşırken, kadronun yüzde 70'ini korudu.

ERZURUMSPOR FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 29 Haziran'da başladığı ilk etap kamp çalışmasını tamamladı. Mavi-beyazlılar ikinci etap kamp çalışmaları için 13 Temmuz Pazartesi günü top başı yapacak.

Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Sözleşme yenilediği teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan ilk etap kamp çalışması tamamlandı. İzin verilen futbolcular 13 Temmuz günü kulüp tesislerinde bir araya gelerek sezonun ikinci etap kampına katılacak. Mavi-beyazlılar, ikinci etap kamp programı kapsamında 3 hazırlık maçı oynayacak. 17, 20 ve 23 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçların programıyla ilgili daha sonra bilgilendirme yapılacak.

KAPTANLAR YUVADA KALDI

Dış transferde sessizliğini koruyan Erzurumspor, iç transferde ise kaptan Mustafa Yumlu, gol kralı Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün, Cengizhan Bayrak, Muhammed Furkan Özhan ve Martin Rodriguez'le sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon mavi-beyazlı formayı giyen Benhur Keser, Adem Eren Kabak, Ali Ülgen, Giovanni Grociata, Sylla, Salih Sarıkaya, Hüsamettin Yener ve Kağan Muradoğlu ise takımdan ayrıldı.

YÜZDE 70 ORANINDA KADROYU KORUDUK

Geçtiğimiz yıl görev alan kadronun yüzde 70'ini koruduklarını belirten Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "1'inci Lig'den Süper Lig'e çıktığımız sezondaki kadromuzda revizyon yapmak zorundayız. Şampiyonluk için katkısı olan birçok oyuncumuzla yeniden anlaştık. Kadromuzu yüzde 60-70 oranında koruduk. Şampiyonluğa katkı veren birkaç arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Onlara katkıları için teşekkür ediyorum. Süper Lig'de mücadele edecek Erzurumspor'un formasını başarıyla giyecek, bu şehre uygun, takımımıza uygun hocamızın belirlediği bölgelere transfer yapmak için yoğun çaba içindeyiz. Bu transfer dönemi içerisinde bunu halletmek istiyoruz. Tabii ki kolay değil. Ama hem kentimizi, taraftarımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz hem de önümüzdeki sezon Süper Ligde kalarak başarımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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