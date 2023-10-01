Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Eren Tozlu'nun attığı golle Erzurumspor galibiyete ulaştı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Sabri Öğe
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Süleyman Koç (Dk. 68 Ufuk Budak), Hasan Batuhan Artarslan, Eren Tozlu (Dk. 90+2 Yakup Kırtay), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 69 Alican Özfesli), Rosheuvel (Dk. 90 Özgür Sert)
Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Kayamba (Dk. 78 Şeref Özcan), Landel, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 67 Kubilay Sönmez), Bettaieb (Dk. 67 Berk Yıldız), Camara (Dk. 84 Furkan Demir), Safa Kınalı (Dk. 78 Moussiti Oko)
Gol: Dk. 56 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Oulare, Dk. 77 Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Maç bittikten sonra) ( Boluspor ), Dk. 57 Mustafa Yumlu, Dk. 65 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 67 Süleyman Koç, Dk. 90+1 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti.