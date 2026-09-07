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Erzurumspor FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Erzurumspor FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 11 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 11 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Koordineli ısınmayla idmana başlayan futbolcular, taktik çalıştı.

Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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