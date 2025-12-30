Başkan Ahmet Dal, yeni transferlere yeşil ışık yaktı

Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Kardelen Televizyonu'nda yayınlanan Spor Aktif programına konuk oldu. Transferlere ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Dal, "Eksik bölgelerimiz var onlarla ilgili de görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.

1. Lig takımlarından Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, Kardelen Televizyonu'nun sevilen programı Spor Aktif'e konuk oldu. Sunucu Nazım Saraçoğlu ve Prof. Dr. Erdinç Şıktar'ın sorularını yanıtladı. Dal, kulüp hakkında merak edilenleri paylaştı.

Transferlere ilişkin konuşan kulüp başkanı Dal, forvet kısmında ihtiyaç olmadığını belirtti. Hüsamettin, Sylla ve Eren Tozlu'yu hatırlatan Dal oyuncularının başarılı olduğunun altını çizerek, "Aldım bir oyuncu bu üç isimden kimi oynatmayacağım? Eren'i mi oynatmayacağız? Bende isterim oyuncu alalım çok iyi bir forvet oyuncusu alalım ama eksik olan kısımlara yöneliyoruz" dedi.

Dal, "Bizim oyun sistemimiz öndeki oyuncuların rahat gol atabileceği oyun sistemi. Onun için Mustafa Fettah kenar oyuncusu ama 6 tane gol attı, Benhur'un 3 golü oldu, onun için Eren Tozlu'nun attığı goller var" ifadelerini kullandı. Eren Tozlu'nun 11 gol attığını hatırlatan Dal, Silla'nın 5 gol Benhur'un 5 gol attığını da vurguladı.

"Devre arası oyuncu almak çok risk"

Teknik Direktör Serkan Özbalta ile işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan kulüp başkanı Ahmet dal, "Bizim eksik bölgelerimiz var hocamızla onlara çalıştık. Özellikle kenar, belki kanat forvet olabilir oyuncular ile alakalı görüşmelerimiz var" dedi. Devre arası oyuncu almanın risk olduğunu belirten Ahmet Dal, "Devre arası oyuncu almak çok risk, hem oynayan oyuncu almanız lazım hemde takımınıza monte edeceksiniz. Çünkü takımınıza aldınız kamp yaptınız bir ay görürsünüz o sizi, görür, oyunu görür, oyuna göre oyuncunun özelliklerini birleştirişiniz ama şimdi gelecek artık ara da yok direkt lig başlıyor maçlar başlıyor oynayan oyuncularımız var kadroda olan oyuncularımız var Onların dönüşümlü olarak forma giyecek oyuncu var böyle sıkıntılarımız var ama kenar oyuncusu olarak bakıyoruz, belki kenar forvet olabilir" değerlendirmesinde bulunarak transfere yeşil ışık yaktı.

"Tüm Erzurumluların desteğine ihtiyacımız var"

Mavi beyazlı ekibin kulüp başkanı dal ilk sezonu da değerlendirdi, Erzurumspor'un alt yapısında iyileştirmeler yapıldığını hatırlatan Dal, stadında bittiği zaman Erzurumspor'un süper Lig'in kalıcı kulüplerinden biri olacağını belirtti. Dal "Biz bu temeli atıyoruz, zorlanıyor muyuz çok zorlanıyoruz rakiplerimiz çok ciddi ücretler harcadı yüksek maliyetli transferler yaptılar, biz bugün kendi yağımızda kavruluyoruz, kendi kaynaklarımız ile transfer yasağını kaldırdık şimdi geleceğe rahat ve güvenle bakmak için gerçekten bütün Erzurumluların desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal "Benim bundan sonra ligdeki takımlar ile başa baş mücadele edebilmem için desteğe ihtiyacım var. Bugün ki şartlarda mücadele ettiğimiz şey, ligde kalma mücadelesi. Biz takımı taşıyabilecek oyuncular ile devam ediyoruz." dedi.

Erzurumspor bu lig'in en az bütçeli beş takımından biridir diyen Dal "Parasına göre bugün Erzurumspor'un bulunması gereken yer 13. 14. Sıradır, parasına göre kıyaslıyorsak. Erzurumspor'un bulunduğu yer tabi ki bana yetmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Küfür ve hakareti kabul etmiyorum, taraftarlarımın başımın üstünde yeri var"

Dal sosyal medyadan gelen eleştirilere de yanıt verdi "Hiç antrenmanlarından, antrenman disiplinine çalışıp sonra da sahaya çıkıp ellerinden gelen şeyin en iyisini yapan oyuncular 1-0 değil 1-1 'de bitse eleştirilmeyi hak etmiyorlar " dedi. "eleştirilmeye açığız ancak hakareti, küfürü bunları kabul etmiyorum" diyerek sert tepki gösterdi.

Taraftarın başımın üstünde yeri var diyen Dal "Takım tüm elinden gelen her şeyi yapıp maç olmayınca küfürle hakaretle argo ifadelerle olmaz" diyerek oyuncularının arkasında durdu. Dal yapılan kötü yorumların kendi taraftarından gelmediğini belirterek "Bizim paylaşımlarımız 1 milyon 2 milyon izlenme alıyor altına giriyorsunuz bunların sadece yüzde 20'lik kısmı Erzurumspor taraftatarı" dedi. - ERZURUM