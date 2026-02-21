Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Galibiyetlerimize kimse gölge düşüremez, müsaade etmeyiz

ERZURUMSPOR FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası yapılan açıklamalara tepki gösterdi. İlk yarının son bölümü ile ikinci yarının başlarında oynadığı maçlarda zor rakiplere karşı 9'da 9 yaptıklarını belirten Dal, "Bu galibiyetlerine kimse gölge düşüremez, müsaade etmeyiz" dedi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, hafta içi oynanan Ankara Keçiörengücü maçı sonrası suni bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Özellikle açıklamalar yapıldı. Sosyal medya üzerinden çok farklı bir algı çalışmasına şahitlik ettik. Biz zaten gerekeni söylemiştik. Bu noktadan sonra tüm konsantrasyonumuzu futbola odakladık. Amacımız, polemiklerden uzak yalnız futbol konuşulan ortamda yolumuza kararlılıkla devam etmektir. Bu algı operasyonları bizi Süper Lig yolundan saptırmayacaktır. Kalan 12 hafta, geçen 26 haftadan daha zor olacaktır. Ne algılar ne başka şeyler bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Transfer yasağı yaşadığımız süreçlerde olduğu gibi büyük Erzurumspor taraftarımıza nasıl sırtımızı dayadıysak, kalan 12 haftada da en büyük destekçimiz büyük Erzurumspor taraftarı olacaktır. Sağduyu, sükunetle hak ettiğimiz yere Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

'ORTAYA ÇIKAN TABLO TESADÜF DEĞİL'

Hakem kararları farklı başlıklar altında Erzurumspor'u hedef alan bazı söylemler olduğunu belirten Başkan Dal, şunları söyledi:

"Söylemler bizim inancımızı asla gölgelemeyecek. Biz gücümüzü sahada alın teriyle mücadele eden futbolcu kardeşlerimizden, teknik heyetimiz ve personelimiz ile büyük Erzurumspor taraftarımızdan alıyoruz. Biz hedefimize polemiklerle değil, futbolumuzla, duruşumuzla ve sahadaki emeğimizle ulaşacağız. Şu anda 26 karşılaşma oynadık. 15 galibiyet, 9 beraberlik 2 mağlubiyet aldık. 54 puanımız var. 53 gol attık, 19 gol yedik ligin en az gol yiyen takımıyız. Erzurumspor, bu süreci tek bir oyuncuya tek bir isme değil bütün takıma bu başarı yayılmış durumda. Eren Tozlu'nun 17 golüne, Mustafa Fettahoğlu 8, Sylla 8, Benhur 6, Baiye 5, Giovanni Crociata 3 golle katkı verdi. Asistlerde de bu takım oyununu görüyoruz. Ortaya çıkan tablo bir tesadüf değil, 1 Temmuz'da kampla başlayan ve şubat ayının bugünlerine gelen kadar verilen emeğin karşılığıdır. Bu tamamen sahada kazanılmış ve doğru yönetilmiş bir sürecin sonudur."

'İSİMLERİNİ ALTIN HARFLERLE YAZDIRDILAR'

Erzurumspor'un tüm futbol kamuoyu tarafından takdir gördüğünü kaydeden Başkan Dal, birlik beraberlik çağrısında bulundu. Zor zamanlarda takım için mücadele eden Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı ve Eren Tozlu'ya teşekkür eden Dal, "Erzurumspor FK tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar. Bunun adı sadece vefa değil aidiyettir. Yaşlarına bakmadılar yürekle oynadılar. Teknik direktör Serkan Özbalta hocamız bana sistemden ve oyun anlayışından bahsetmişti ilk görüşmemizde. Sabırla kendi sistemini oturmaya çalıştı ve tarihimizde ilk defa 9'da 9 galibiyetle bu noktaya geldik. Daha ekonomik bir bütçeyle takımımız Serkan hocayla seviye atladı. İnşallah Serkan hocamızla Süper Lig'e çıkacağız ve onunla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı