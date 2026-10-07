Erzurumspor FK, Alanyaspor maçı için Belek'te Özbalta yönetiminde çalıştı

Erzurumspor FK, Alanyaspor maçı için Belek'te Özbalta yönetiminde çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas, koşu ve taktik çalışma yaptı; yarın da antrenman yapılacak.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladıkları otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.
Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışma yaptı.
Mavi-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Erzurumspor FK ile Alanyaspor 10 Ekim Cumartesi günü Alanya Oba Stadı'nda karşılaşacak.