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Erzurumspor FK, Alanyaspor maçı için Belek'te Özbalta yönetiminde çalıştı

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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas, koşu ve taktik çalışma yaptı; yarın da antrenman yapılacak.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladıkları otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışma yaptı.

Mavi-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Erzurumspor FK ile Alanyaspor 10 Ekim Cumartesi günü Alanya Oba Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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