Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanı öncesi Belek'te taktik çalıştı

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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, Antalya'nın Belek ilçesinde konakladıkları bir otelin antrenman sahasında teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınmayla başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.

Erzurumspor FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA