Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u 3-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0'lık skorla yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçta golleri Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Hüsamettin Yener kaydetti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Hakan Ülker, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban
Adana Demirspor: Mustafa Yiğit Durmaz, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Yücel Gürol (Dk. 46 Kayra Saygan), Osman Kaynak, Caner Kaban, Enes Erol (Dk. 23 Mert Menemencioğlu), Sefa Gülay (Dk. 71 Muhammed Ahmet Ergen), Gökdeniz Tunç (Dk. 83 Kürşat Türkeş Küçük), Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (71 Aykut Sarıkaya)
Erzurumspor FK: Orbanic, Ali Ülgen, Mustafa Yumlu (Dk. 62 Gerxhaliu), Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Rodriguez (Dk. 75 Mustafa Fettahoğlu), Murat Cem Akpınar (Dk. 67 Sefa Akgün), Crociata, Benhur Keser (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 62 Hüsamettin Yener)
???????Goller: Dk. 4 Mustafa Yumlu, Dk. 25 Eren Tozlu, Dk. 90+1 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Benhur Keser (Erzurumspor FK), Dk. 45+2 Yücel Gürol (Adana Demirspor)
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.