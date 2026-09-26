Haberler

Erzurumspor FK, 5 günlük milli ara iznini bitirip antrenmanlara başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, 5 günlük milli ara iznini bitirip antrenmanlara başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli ara öncesinde Samsunspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK, verilen 5 günlük iznin ardından bugün Erzurumspor Tesisleri'nde yeniden çalışmaya başladı. Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınma ve taktik çalışma yapılırken, kamp kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Erzurumspor FK'da milli ara nedeniyle verilen 5 günlük izin sona ererken, mavi-beyazlı ekip bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.

Milli ara öncesinde sahasında ligde Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek araya moralli giren Dadaşlar, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri'nde saat 16.30'da gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına başladı. Antrenman ısınma çalışmasıyla başlarken, futbolcular ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Erzurumspor FK'da kamp kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Mersin'de sopalı, zincirli kavga kamerada! 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı, 4 kişi tutuklandı

Kavgada kolu ve bacağı kırıldı! 3 çocuk annesi o anları anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı

Pazarda yere yığıldı, apar topar yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da karnından 40 kilogramlık kitle alınan 67 yaşındaki kadın: Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm

Karnından tam 40 kilo kitle çıktı! Ölümü beklerken hayata döndü
New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Sokaklar resmen denize döndü
İstanbul'daki 'Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde daireler görücüye çıktı

10 bin TL'den kiraya verilecek! TOKİ'nin daireleri görücüye çıktı
Samsun'da kanser tedavisi için hastaneye giden adamın iç organları ters çıktı! Kalbinin sağda olduğunu 26 yaşında öğrenmişti

Ameliyat öncesi şaşırtan tespit! İç organları ters yerleşmiş
Emekli Tümgeneral'in oğlu Dorukhan Büyükışık davasında yeni iddianame! Sırtına demir çubukla vurulduğu değerlendirmesi dosyada

27 metreden düştü denmişti! İddianameye demir çubuk girdi