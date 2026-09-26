Erzurumspor FK, 5 günlük milli ara iznini bitirip antrenmanlara başladı

Erzurumspor FK, 5 günlük milli ara iznini bitirip antrenmanlara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli ara öncesinde Samsunspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK, verilen 5 günlük iznin ardından bugün Erzurumspor Tesisleri'nde yeniden çalışmaya başladı. Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınma ve taktik çalışma yapılırken, kamp kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.
Erzurumspor FK'da milli ara nedeniyle verilen 5 günlük izin sona ererken, mavi-beyazlı ekip bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.
Milli ara öncesinde sahasında ligde Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek araya moralli giren Dadaşlar, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde Erzurumspor Tesisleri'nde saat 16.30'da gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına başladı. Antrenman ısınma çalışmasıyla başlarken, futbolcular ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Erzurumspor FK'da kamp kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı