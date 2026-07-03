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Erzurumspor'da iç transfer sürüyor: 4 isimle daha yola devam

Erzurumspor'da iç transfer sürüyor: 4 isimle daha yola devam
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Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu ve Cengizhan Bayrak ile 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı. İç transferde büyük ölçüde tamamlanan çalışmalarda dış transfer için henüz resmi imza açıklanmadı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, daha önce sözleşme yenilediği üç futbolcunun ardından Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu ve Cengizhan Bayrak ile de 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'da iç transfer hareketliliği devam ediyor. Daha önce orta saha oyuncuları Murat Cem Akpınar ve Sefa Akgün ile stoper Amar Gerxhaliu'nun sözleşmelerini birer yıl uzatan mavi-beyazlılar, tecrübeli isimler Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu ve Cengizhan Bayrak ile

de yeniden anlaşmaya vardı.

Takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan 37 yaşındaki sağ bek Orhan Ovacıklı, Erzurumspor formasıyla geride kalan 5 sezonda 171 resmi maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 3 gol atarken, 22 de asist yaptı.

Mavi-beyazlı ekibin gol yollarındaki en önemli silahlarından 35 yaşındaki Eren Tozlu da kulüpteki 6'ncı sezonuna yeni sözleşmeyle devam edecek. Erzurumspor formasıyla 166 resmi karşılaşmada görev yapan deneyimli golcü, 73 gol ve 16 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

Takım kaptanı Mustafa Yumlu da Erzurumspor ile yola devam eden isimler arasında yer aldı. 39 yaşındaki tecrübeli stoper, 5 sezonda 151 maçta forma giyerken, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra 18 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Sözleşmesi uzatılan bir diğer isim olan 26 yaşındaki Cengizhan Bayrak ise bugüne kadar Erzurumspor FK formasıyla 38 resmi maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist üretti.

Öte yandan Erzurumspor FK'da iç transfer çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, dış transferde ise henüz resmi bir imza açıklanmadı. Mavi-beyazlı yönetimin yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek adına dış transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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