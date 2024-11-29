Üye Girişi
Haberler
Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

Erzurumspor - Fatih Karagümrük Maçında Olaylara Karışan Üç Taraftara Adli Tahkikat

Erzurumspor - Fatih Karagümrük Maçında Olaylara Karışan Üç Taraftara Adli Tahkikat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurumspor FK ile Fatih Karagümrük arasında gerçekleşen maçta sahaya yabancı madde atan üç taraftara yönelik adli tahkikat başlattı. Olayla ilgili kimlik tespitleri yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurumspor FK- Fatih Karagümrük maçında olaylara karışan üç taraftan hakkında adli tahkikat başlattı.

Konu ilgili yapılan paylaşımda şöyle denildi, " 24.11.2024 Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda saat: 13.30 da Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük takımları arasında oynanan müsabakasının oynandığı esnada sahaya yabancı madde atan şahıslarla ilgili Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı harekette bulunan 3 şahsın kimlik tespitleri yapılmış ve adli tahkikata başlanmıştır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
img

Servet ödediği muzu yedi
img

Müthiş geri dönüşün önüne geçen an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.