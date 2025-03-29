Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar

İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM'den dikkat çeken karar
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti

Pazarda denetim yaparken gördüğü manzaraya isyan etti

Erzurumspor'dan Kaptan Mustafa Akbaş'a 100. Maç Kutlaması

Erzurumspor'dan Kaptan Mustafa Akbaş'a 100. Maç Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, 100. maçını tamamlayan kaptan Mustafa Akbaş'ı forma ve çiçekle kutlayarak, kulüp başkanı Ahmet Dal'ın takdiminde duygusal bir an yaşandı.

Erzurumspor FK'da 100. maçına çıkan Mustafa Akbaş'a Kulüp Başkanı Ahmet Dal, günün anısına isminin yazılı olduğu forma ve çiçek takdim etti.

Erzurumspor FK - Manisaspor FK maçı öncesi Kaptan Mustafa Akbaş unutulmadı. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda "Şanlı formamız altında yüzüncü maçını tamamlayan takım kaptanlarımızdan Mustafa Akbaş'ı tebrik ediyor; büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında uzun yıllar birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz. İyi ki bizimlesin Mustafa Akbaş. Emeklerin, fedakarlıkların için teşekkür ediyoruz Kaptan" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.