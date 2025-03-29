Erzurumspor'dan Kaptan Mustafa Akbaş'a 100. Maç Kutlaması
Erzurumspor FK, 100. maçını tamamlayan kaptan Mustafa Akbaş'ı forma ve çiçekle kutlayarak, kulüp başkanı Ahmet Dal'ın takdiminde duygusal bir an yaşandı.
Erzurumspor FK'da 100. maçına çıkan Mustafa Akbaş'a Kulüp Başkanı Ahmet Dal, günün anısına isminin yazılı olduğu forma ve çiçek takdim etti.
Erzurumspor FK - Manisaspor FK maçı öncesi Kaptan Mustafa Akbaş unutulmadı. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda "Şanlı formamız altında yüzüncü maçını tamamlayan takım kaptanlarımızdan Mustafa Akbaş'ı tebrik ediyor; büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında uzun yıllar birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz. İyi ki bizimlesin Mustafa Akbaş. Emeklerin, fedakarlıkların için teşekkür ediyoruz Kaptan" denildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor