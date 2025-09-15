Erzurumlu Sporcu Şeyma Düztaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Şeyma Düztaş, Dünya Boks Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kilogramda mücadele eden milli sporcu Düztaş, Suudi Arabistanlı rakibini mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Şampiyona sonrasında açıklamalarda bulunan milli sporcu Düztaş, elde ettiği derecenin hem kendisi hem de ülkemiz için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Karşılaşmalar çok yüksek tempoda geçti ama yılmadan çalışmanın karşılığını almak gurur verici. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Başta ailem olmak üzere antrenörlerime, kulübüme ve her zaman yanımda olan Erzurum Teknik Üniversitesi ailesine teşekkür ederim. Bu madalya, daha büyük hedefler için bir başlangıç olacak" şeklinde konuştu. - ERZURUM