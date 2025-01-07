Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den

Erzurum Palandöken'de Short Track Kış Oyunları Başladı

Erzurum Palandöken'de Short Track Kış Oyunları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen Short Track Kış Oyunları, 36 kulüpten 92 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oluyor. Organizasyonu takip eden önemli isimlerin yanı sıra madalya töreni de yapılacak.

Erzurum'da Erzurum Palandöken Buz Salonu'nda düzenlenen Short Track Kış Oyunları, büyük bir mücadeleye sahne oluyor.

2025 Turizm Başkenti kapsamında düzenlenen kış oyunlarında sporcular sahne almaya başladı. Erzurum Palandöken Buz Salonu'nda yapılan Short Track Kış Oyunları Yarışması'nı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Palandöken Gençlik Spor İlçe Müdürü Metin Aydın, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Naci Korucu ve Ahmet Hamdi Işık ve Erzurum İl Temsilcisi Emre Ertan yakından takip ediyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, yarışmalara 36 kulüpten 92 sporcunun katıldığını belirterek, iki gün devam edecek olan yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenleneceğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Maskot gözaltına alındı
img

Canlı yayındaki hareketi olay oldu
img

Memur ve emekli refah payı alacak mı? Uzman isim tek tek anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.