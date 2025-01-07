Erzurum Palandöken'de Short Track Kış Oyunları Başladı

Erzurum'da Erzurum Palandöken Buz Salonu'nda düzenlenen Short Track Kış Oyunları, büyük bir mücadeleye sahne oluyor.

2025 Turizm Başkenti kapsamında düzenlenen kış oyunlarında sporcular sahne almaya başladı. Erzurum Palandöken Buz Salonu'nda yapılan Short Track Kış Oyunları Yarışması'nı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Palandöken Gençlik Spor İlçe Müdürü Metin Aydın, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Naci Korucu ve Ahmet Hamdi Işık ve Erzurum İl Temsilcisi Emre Ertan yakından takip ediyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, yarışmalara 36 kulüpten 92 sporcunun katıldığını belirterek, iki gün devam edecek olan yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenleneceğini söyledi. - ERZURUM