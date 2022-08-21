Erzurum haberi | Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 - Erzurumspor FK: 1 Spor Haberleri Erzurum haberler: Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 8. dakikada gelişen Göztepe atağında Tijanic'in pasıyla topla buluşan Palmer, kaleyi görerek vurdu ancak kaleci Göktuğ topu kurtardı. 43. dakikada sol kanattan yüklenen Erzurumspor'da, Roshuevel'in şutu kalenin yanından az farkla auta çıktı. 44. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Yunus Emre'nin ortasına kale önünde kafa vuruşu yapan Hüsamettin, topu ağlara gönderdi. 1-0 53. dakikada sol kanattan atak yapan Erzurumspor'da Cengizhan'ın ortasına gelişine vuran Süleyman'ın pozisyonunda kaleci Ekrem topu güçlükle kurtardı. 80. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Uğur Kaan, Cengizhan'ı düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 81. dakikada penaltıda topun başına geçen Olanare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 Stat: Gürsel Aksel Hakemler: Ozan Ergün xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Kerim Alıcı x (Uğur Kaan Yıldız dk. 11 x), Dino Arslanagic xx, Emir Ortakaya xx, Yunus Emre Gedik x, Yalçın Kayan xx, Romal Palmer xx (Ege Özkayımoğlu dk. 90+2 ?), David Tijanic x (Ali Akman dk. 75 x), Obinna Mamah xx, Yasin Öztekin xx (Emre Çolak dk. 75 x), Hüsamettin Yener xx (Isaac Atanga dk. 90+2 ?) Yedekler: Arda Özçimen, Lukas Gottwalt, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Cengizhan Şen Teknik Direktör: Turgay Altay Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx (Celal Cenalp dk. 84 ?), Mustafa Yumlu x (Herolind Shala dk. 37 x), Mustafa Akbaş x, Cengizhan Bayrak xx, Batuhan Artarslan x, Sefa Akgün x (Samuel Olanare dk. 46 x), Martin Hasek xx, Eren Tozlu x, Süleyman Koç xx, Kenro Rosheuvel x (Paulo Lameria dk. 68 x) Yedekler: Rıdvan Yağcı, Ufuk Budak, Özgür Sert, Muhammed Özhan, Hüseyin Mevlütoğlu, Yakup Kırtay Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer Goller: Hüsamettin Yener (dk. 44) (Göztepe), Olanare (dk. 81 pen.) (Erzurumspor FK) Sarı kartlar: Ekrem Kılıçarslan, Palmer, Arslanagic, Uğur Kaan (Göztepe), Orhan Ovacıklı, Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş (Erzurumspor) (Salih Yılmazsoy/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Erzurumspor Kulübü Yunus Emre Spor Güncel Haberler

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