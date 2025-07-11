Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Çakmur, Kazım Karabekir Stadı'ndaki Çalışmaları İnceledi

Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Çakmur, Kazım Karabekir Stadı'ndaki Çalışmaları İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kazım Karabekir Stadı'nın hibrit çim zemin çalışmalarını yakından takip ediyor. Yeni stat yapılıncaya kadar Erzurumspor'un maçlarının bu zeminde oynanacağını belirten Çakmur, statta incelemelerde bulunarak hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yoğun mesaisinde Kazım Karabekir Stadı'nı da bir an olsun ihmal etmiyor.

Yeni Stat yapılıncaya kadar Erzurumspor'un maçlarını oynayacağı Kazım Karabekir Stadı'nın zeminin hibrit çime dönmesinin ardından çalışmaları yakından takip eden Çakmur, sabah akşam statta incelemelerde bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı İl Müdürleri toplantısı için geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giden Erzurum GSİM Müdürü Çakmur, başkentten döndükten sonra soluğu Kazım Karabekir Stadı'nda aldı.

Ayağının tozu ile Kazım Karabekir Stadı'na koşan Çakmur, stat müdürü Zafer Ala ile hibrit çim zemininin yapımını üstlenen firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saha zemini sulama tesisatını da inceleyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İnşallah yaz kış yeşil kalacak olan hibrit çim zeminimiz Erzurumsporumuzun maçlarına yetişecek. Yeni stadımız yapılıncaya kadar Erzurumspor müsabakalarını bu hibrit zeminde oynayacak. Şimdiden Erzurumsporumuza sakatlıksız ve kazasız bir sezon diliyorum" dedi.

Koridorlar efsane çubuklunun renkleriyle boyanıyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kazım Karabekir Stadı'nın koridorlarını da efsane mavi-beyaz çubuklu forma rengi ile boyadıklarını belirterek, "İnşallah Erzurumspor ile istişare yaparak buralara şampiyon kadrolarımızın fotoğraflarını da asacağız. Yedek kulübelerinde koltukları ve tüm aksamları da değiştireceğiz. Yeni yedek kulübesi koltuklarımız geldi. Onları da ligin başlamasına yakın bir sürede monta etmiş olacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar

Tarihi gün! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
Silahlarını yakarak imha eden PKK'lıların kimlikleri belli oldu! İşte Bese Hozat'ın gerçek adı

Silah bırakan PKK'lıların kimlikleri belli oldu
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın silah bıraktığı mağara görüntülendi! İşte hikayesi

PKK'nın silah bıraktığı mağara görüntülendi! İşte hikayesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.