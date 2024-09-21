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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı Şampiyon Oldu
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Erzurum'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'nda, finalde H Tipi Cezaevi Personelleri Takımını 2-0 yenen Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Erzurum'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Şampiyonluk ipini Erzurum Emniyet Müdürlüğü takımı göğüsledi.

GSB Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Şampiyonluk karşılaşmasında Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü takımı ile H Tipi Cezaevi Personelleri Takımı arasında gerçekleşen final maçında İl Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı 2-0 kazanarak şampiyon oldu. Şampiyon takımı İl Emniyet Müdür Kadir Yırtar'ı makamında ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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