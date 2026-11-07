Erzurum'daki yenilenen Curling Spor Kompleksi sporculara hizmet vermeye başladı

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Erzurum'un spor altyapısını güçlendiren yatırımlar kapsamında yenilenen Curling Spor Kompleksi, modern fiziki yapısı ve farklı branşlara ev sahipliği yapan donanımlı alanlarıyla sporculara hizmet vermeye başladı.

Çevre düzenlemesi, peyzajı, modern giriş kapısı ve kulüp odalarının yanı sıra fitness ve judo salonları, dart alanı, taekwondo ve karate salonlarıyla birçok spor branşını aynı çatı altında buluşturan tesis, Erzurum'un spor altyapısına önemli katkı sağlıyor.

Geleceğin şampiyonları yetişiyor

"Buzun satrancı" olarak bilinen curling branşında güçlü altyapı çalışmalarıyla geleceğin sporcularının yetiştiği kompleksle, kentte daha fazla vatandaşın sporla buluşturulması hedefleniyor. Genç yeteneklerin keşfedilmesini öncelikleyen modern yatırım sayesinde, Erzurum'un ulusal ve uluslararası alandaki sportif başarılarının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı