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Erzurum'daki kayakla atlama tesisinde rampalar modernize edilip pistler yenilendi

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Erzurum'daki kayakla atlama tesisinde rampalar modernize edildi, beton pistler ahşap sistemlerle yenilendi. Valiliğe göre sporcu evleri modern yaşam alanlarına dönüştürüldü; hedef yılın 12 ayı kesintisiz antrenman sağlamak.

Erzurum'daki Türkiye'nin tek kayakla atlama tesisinde, rampaların modernize edilmesi ve beton pistlerin yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Valiliğin açıklamasında, Erzurum'un simgelerinden Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama tesisinde yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek rampaların modernize edildiği, beton pistlerin dayanıklı ahşap sistemlerle yenilendiği bildirildi.

Sporcu evlerinin modern yaşam alanlarına dönüştürüldüğü aktarılan açıklamada, "Sporcuların gelişimine katkı sunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile birlikte hedefimiz, yılın 12 ayı kesintisiz antrenman imkanı sağlayarak Erzurum'u ulusal ve uluslararası kış sporlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmek. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek ve uluslararası başarılara ulaşmak için spor altyapımızı güçlendirmeye, spora ve sporcularımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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