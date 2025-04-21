Erzurum'daki Kayakla Atlama Kulelerinde Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yürütülecek çalışmalarda, atlama kuleleri ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) çehresi değişecek ve atlama rampaları ahşap yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yatırım İnşaat ve İşletmeler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile çalışmaları yerinde inceledi, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Levent Çakmur, atlama kulelerinin beton olan rampalarının söküleceğini ve çelik konstrüksiyon üzerine ahşap yapılacağını belirterek, "Ayrıca atlama kuleleri kampüsündeki TOHM merkezimizde de bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenlemeleri için de peyzaj çalışmalarını başlattık. K90 ve K120'lik kulelerin kayakla atlama rampaları ahşap olacak." ifadelerini kullandı.

Palandöken ilçesinde 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edildikten sonra uluslararası bazı organizasyonlara ev sahipliği yapan Kiremitlik Tepe'deki kayakla atlama kulelerinin yer aldığı tesis, Türkiye'de tek kayakla atlama kulesi olma özelliği taşıyor.

Devlet desteğiyle yaptırılan Kiremitlik Tepe'deki kuleler, açılışından bu yana çok sayıda yerli ve yabancı sporcuyu ağırladı. 125 metrelik uzunluğu ve hilal şeklindeki görüntüsüyle dikkati çeken atlama kulelerinde, 3'ü antrenman, 2'si de profesyonel sporcular için 5 ana rampa bulunuyor.

Yaklaşık 100 kişilik konaklama imkanı bulunan tesiste, sporculara yaz-kış eğitim ve kamp imkanı sunuluyor.