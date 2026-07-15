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Spor güvenliği zirvesi

Spor güvenliği zirvesi
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Vali Aydın Baruş, İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı başkanlığında video konferansla düzenlenen Spor Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yeni sezon öncesi maç güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Vali Aydın Baruş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen Spor Güvenliği Toplantısı'na katıldı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu ile Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur'unda katıldığı toplantıda, yeni sezon öncesinde profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Şehirlerde uygulanacak güvenlik önlemleri, maç öncesi ve sonrasında yürütülecek güvenlik planlamaları ile il bazında gerçekleştirilecek hazırlıkların ele alındığı toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve sporun birleştirici ruhuna uygun bir sezon geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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