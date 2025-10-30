Haberler

Erzurum'da Short Track Federasyon Kupası Heyecanı

Erzurum'da Short Track Federasyon Kupası Heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Federasyon Kupası 1-2 Yarışmaları, 29 Ekim-02 Kasım 2025 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Short Track Salonu'nda yapılacak. Yarışmalara 195 sporcu katılacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Federasyon Kupası 1-2 Yarışmaları, 29 Ekim-02 Kasım 2025 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Short Track Salonu'nda başlayacak.

Kocaeli, Ankara, İstanbul, Kars, Erzurum, Ardahan ve Samsun illeri kulüplerinden sporcuların katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda, Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, Genç C, Genç D, Genç E, Genç F ve Genç G kategorilerinde 195 sporcunun buz üzerindeki mücadeleleriyle renkli ve heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Federasyon Kupası 1 kapsamında yarışmalar 30 - 31 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacaktır. Federasyon Kupası 2 kapsamında ise, 31 Ekim 2025 Cuma günü Genç E, Genç F ve Genç G kategorilerinde yarışacak sporcular resmi antrenmanlara çıkacak, yarışmalar 01 - 02 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.