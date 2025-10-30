Erzurum'da Short Track Federasyon Kupası Heyecanı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track Federasyon Kupası 1-2 Yarışmaları, 29 Ekim-02 Kasım 2025 tarihleri arasında Erzurum Palandöken Short Track Salonu'nda başlayacak.

Kocaeli, Ankara, İstanbul, Kars, Erzurum, Ardahan ve Samsun illeri kulüplerinden sporcuların katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda, Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, Genç C, Genç D, Genç E, Genç F ve Genç G kategorilerinde 195 sporcunun buz üzerindeki mücadeleleriyle renkli ve heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Federasyon Kupası 1 kapsamında yarışmalar 30 - 31 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacaktır. Federasyon Kupası 2 kapsamında ise, 31 Ekim 2025 Cuma günü Genç E, Genç F ve Genç G kategorilerinde yarışacak sporcular resmi antrenmanlara çıkacak, yarışmalar 01 - 02 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. - ERZURUM