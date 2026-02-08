Haberler

Okçuluk sporcularına Erzurum'da "yeni" olimpik salon

Okçuluk sporcularına Erzurum'da 'yeni' olimpik salon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da, olimpik standartlara uygun olarak donatılan yeni okçuluk salonu, milli takım sporcularının seçmelere hazırlanabilmesi için hizmete girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, daha önce hijyenik olmayan alanlarda antrenman yapan sporcuların artık modern ekipmanlarla donatılmış bir salonda çalışacaklarını belirtti.

Okçuluk sporcuları, Erzurum'daki teknik altyapı ve modern ekipmanlarla donatılan, olimpik standartlara uygun yeni salonda milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Palandöken 500'lük Buz Salonu'nun yan bölümündeki okçuluk salonu, sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara olimpik standartlarda hazırlanabilmesi amacıyla hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, salonun geçen hafta faaliyete geçtiğini söyledi.

Sporcuların daha sağlıklı ve verimli bir ortamda çalışabilmesi için böyle bir salonun yapıldığını aktaran Çakmur, "Okçularımız, daha önce hijyenik olmayan ve imkanları kısıtlı alanlarda antrenman yapıyordu, şimdi ise daha nezih, teknolojik altyapısı ve ekipmanları olimpiyat seviyesinde olan bir salonda çalışıyorlar." dedi.

Çakmur, salonda altyapı sporcuları ile performans sporcularını ağırlayacaklarını vurgulayarak "Salonlarımızın tamamında bireysel spor branşlarına yönelik alanlarla gençlerimize hizmet veriyoruz. Bu salonlara giriş sayıları neredeyse üç kat arttı. Salonlarımız artık yaşayan spor kompleksleri haline geldi. Erzurum, bir spor şehri ve sadece kış sporlarıyla değil yaz sporlarıyla da adını duyurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Salon problemleri yaşıyorduk"

Okçuluk antrenörü Hasan Basri Hancı da Erzurum'da okçuluk sporunun geçmişe dayandığını dile getirdi.

Hancı, "3-4 yıldır ciddi salon problemleri yaşıyorduk antrenmanları yapamaz hale geldik. Çok şükür il müdürümüz el attı ve bize sahip çıktılar, bize bu salonu verdiler." ifadelerini kullandı.

Yeni salonla çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini anlatan Hancı, "Şu anda 10 kişilik bir sporcu grubuyla çalışıyoruz. Kısa sürede Erzurum'da okçuluğu yeniden zirveye taşımayı hedefliyoruz. Bu bir süreç ve okçuluk biraz zor bir spor. Dünyanın en zor branşları arasında." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol