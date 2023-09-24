Erzurum'da MTA Cup Rice Series Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Erzurum'da düzenlenen MTA Cup Rice Series Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Uluslararası Bisiklet Federasyonu onayı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 6 ülkeden 176 sporcu katıldı.

Yarışmaların son gününde gençler ve elit kategorilerinde sporcular, Palandöken Dağı'nda hazırlanan zorlu parkurları önde tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

Yarışmada, 4.7 kilometrelik Palandöken Cross Cuntry C2 parkurunu gençlerde 10 erkek ve 4 kadın, elitte 17 erkek ve 6 kadın sporcu tamamladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AA muhabirine, yarışların kente yakışır şekilde organize edildiğini söyledi.

Müftüoğlu, "Ben inanıyorum ki bir gün gelecek, vatandaşlar, yazın buradaki otellerde yer arayacak. Halkın bindiği dağ bisikletiyle bisiklet turizminin geliştiği farklı bir Erzurum ortaya çıkması için bunlar ana temeller. Çok başarılı bir organizasyon geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, yarışlardaki ana temanın Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan burada tarihe tanıklık etmek ve unutmamak için çok önemli bisiklet yarışı oldu bu. Erzurum, Cumhuriyet'in önemli dama taşlarından ve temellerinden birisidir. Biz de tarihimizi bütün dünyaya tanıtmak için bu organizasyonu burada yaptık. Erzurum'un ekonomik olarak turizme katkıda bulunması, halkın bisikleti sevmesi ve gelecekte bir bisiklet şehri olmasıyla ilgili önemli bir organizasyon oldu."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise olimpiyatlara kota almak için mücadele eden sporculara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarışların son gününde dereceye giren sporcular şunlar:

Genç erkekler

1- Almas Sagındıkov??????? (Kazakistan)

2- Fahrettin Badak

3- Arda Topal

Genç kadınlar

1- Yevgenıya Zaam (Kazakistan)

2- Madına Zhurtybayeva (Kazakistan)

3- Ekin Ereke

Elit erkekler

1- Tomer Zaltsman (İsrail)

2- David Sulc (Çekya)

3- Ahmet Can Akpınar

Elit kadınlar

1- Naama Noyman (İsrail)

2- Jana Czeczinkarov (Çekya)

3 - Azize Bekar

Organizasyon, kent merkezindeki kortej sürüşünün ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.