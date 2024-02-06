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Erzurum'da Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Sonuçlandı

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Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Erzurum'da 19 ilden 294 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kandilli Kayak Merkezi'nde klasik ve serbest stil kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarışlarda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular şöyle:

Kadınlar:

20 yaş üstü: Dilan Demir, Neslişah Sarıaltun, Fatma Yavuz

20 yaş altı: Helin Bakan, Büşra Koç, Ümmü Gülsüm Şentürk

18 yaş altı: Zülal Türk, Sedanur Taşcı, Şilan Yılmaz

16 yaş altı: Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı, Bahar Bektaş

14 yaş altı: Elif Özer, Beyza Dökmetaş, Hayrunisa Çiçek

13 yaş altı: Berivan Bakan, Azra Nur Yurt, Yağmur Zeren Tosyalıoğlu

12 yaş altı: Rabia Sarsılmaz, Zeynep Turgut, Rojin Akçiçek

Erkekler:

20 yaş üstü: Bayram Güler, Ozan Ayçiçek, Hayri Yaşar

20 yaş altı: Muhammed Sida Oğlağa, Abdullah Koç, Abdulsamed Üstün

18 yaş altı: Baran Demir, Ali İhsan Koca, Emrah İmir

16 yaş altı: Bulut Meral, Mehmet Sefa Ertaş, Ahmet Boran Demirci

14 yaş altı: Yusuf Elveren, Mertcan Dönmez, Hüseyin Eren Yıldız

13 yaş altı: Muhammed Han, Muhammed Emit Batak, Buğra Manas Çetinkaya

12 yaş altı: Berat Demir, Ahmet Yasin Oğlağa, Mehmet Emin Adımutlu

Kaynak: AA / Spor

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