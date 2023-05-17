Erzurum'da Gençlik Tırmanışı Yapıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Palandöken'de 'gençlik tırmanışı' yapıldı. Zirvede öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.

ERZURUM Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Palandöken'de 'gençlik tırmanışı' yapıldı. Zirvede öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu.

Gençlik Merkezi liderleri, gönüllü gençler ve gençlik merkezi üyeleri, saat 11.00'de Palandöken sıra dağlarının eteklerinde yer alan Abdurrahman Gazi Türbesi'nde bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bayraklı tırmanış öncesi katılımcı gençlere bilgi verdi. Yaklaşık 3 saat sürecek 5,5 kilometrelik bayraklı tırmanışın zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Öztürk, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. İlkokuldan üniversite öğrencisine kadar 200 kişilik ekip, Öztürk önderliğinde tırmanışa geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tırmanış sonrası yaptığı açıklamada, "Gençlik Haftası'nın bu yıl 104'üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Etkinliğe katılan 200 gencimizle 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağını zirveye taşıdık. Burada Atatürk posteri ile dev Türk bayrağı açıp rahmetle andığımız şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunduk. Bu anlamlı tırmanışa katılan öğrencilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.