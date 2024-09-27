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Erzurum'da Ekstrem Spor Festivali: Airfest Uzundere Devam Ediyor

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Erzurum'da gerçekleştirilen 'Airfest Uzundere' festivali, yurt içi ve yurt dışından ekstrem sporcularının ilgi çekici uçuş gösterileri ile ikinci gününde devam ediyor. Festivalde dünya şampiyonu pilotlar, akrobasi ve serbest düşüş gösterileri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Erzurum'da düzenlenen "Airfest Uzundere", yurt içi ve yurt dışından ekstrem sporcularının yüksek tepelerden uçuş gösterileriyle ikinci gününde devam etti.

Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) düzenlenen festivale, wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotu Tolga Yıldırım, base jumper (serbest düşüş) pilotu Samet Baydar, yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler'in yanı sıra Melih Kaan Kılıç, Pelin Asılkazancı ve Maximilian Soaresmartini katıldı.

Tortum Gölü'nün yarımada mevkisinde başlayan festivalin ikinci gününde, yarasa adam lakaplı Koçak ve sporcular, uçurumdan atlayış gerçekleştirdi.

Daha sonra arazi araçlarıyla Cevizli Mahallesi Yaylası'na çıkan sporcular, buradaki yüksek noktalardan inişler ve akrobasi gösterileri yaptı.

Akşama doğru ise tandem pilotları Balıklı Mahallesi Yaylası'ndan uçtu, ardından yamaç paraşütleriyle gösteri gerçekleştirdi.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ın tandem pilotlarına eşlik ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Ekstrem sporcularının performansı, izleyenleri heyecanlandırdı.

Kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporseverlerin katıldığı festival, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinlik ve uçuş gösterileriyle sona erecek.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Spor

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