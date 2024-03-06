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Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te snowboard paralel slalomda madalya alan sporcular belli oldu

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) snowboard paralel slalomda madalya alan sporcular belli oldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen yarışlarda erkeklerde 16, kadınlarda 11 sporcu katıldı. Bugün yapılan final müsabakalarında erkeklerde Avusturyalı Raphael Part altın, Çinli Bin Yang gümüş, İtalyan Federico Orlando da bronz madalya elde etti. Milli sporcu Onur Kayıhan son 16 turunda elendi. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, Avusturyalı Lisa Zoerweg gümüş, Japon Inka Wada da bronz madalya aldı.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) snowboard paralel slalomda madalya alan sporcular belli oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen yarışlarda erkeklerde 16, kadınlarda 11 sporcu katıldı.

Bugün yapılan final müsabakalarında erkeklerde Avusturyalı Raphael Part altın, Çinli Bin Yang gümüş, İtalyan Federico Orlando da bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Onur Kayıhan son 16 turunda elendi.

Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, Avusturyalı Lisa Zoerweg gümüş, Japon Inka Wada da bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Spor

Kış Olimpiyatları Kayak Merkezi Erzurum Kayıhan Japon Spor Güncel Haberler

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