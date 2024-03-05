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Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te kros kayak branşında madalyalar sahiplerini buldu

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak branşı bireysel sprintte madalyalar sahiplerini buldu. Erkeklerde Ukraynalı Yaroslav Hulovatyy altın, Ruslan Denysenko gümüş ve Çinli Guoxiong Qui bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko altın, Çinli Xiangxiang Mao gümüş ve Weigin Zhang bronz madalyanın sahibi oldu.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak branşı bireysel sprintte madalyalar sahiplerini buldu.

Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 1,3 kilometre mesafeli parkurda erkeklerde 10, kadınlardan 8 sporcu katıldı ve elemelerde ilk 6'ya giren sporcular finale kaldı.

Erkeklerde Ukraynalı Yaroslav Hulovatyy altın ve Ruslan Denysenko gümüş, Çinli Guoxiong Qui ise bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko altın, Çinli Xiangxiang Mao gümüş ve Weigin Zhang ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

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