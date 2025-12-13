Erzurum'da Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın çeyrek final maçları yapıldı

Erzurum'da, 9 üniversiteden 222 sporcunun katılımıyla düzenlenen Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nda çeyrek final müsabakaları oynandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 3000'lik Buz Hokeyi Konferans Salonu'nda düzenlenen oyunlar devam ediyor.

2025-2026 yılı Ünilig Türkiye Buz Hokeyi müsabakalarına, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri katılıyor.

TÜSF Buz Hokeyi Koordinatörü ve Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Çingöz, bugün çeyrek final maçlarının oynandığını söyledi.

Organizasyonun 10 Aralık'ta başladığını ifade eden Çingöz, "Dokuz üniversiteden 222 sporcu katıldı. Bugün çeyrek maçları oynandı. Yarın yarı final ve pazartesi günü final maçıyla organizasyonu başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Organizasyon çok keyifli geçiyor. Şehirden çok büyük bir ilgi var. Coşkulu bir şekilde hem sportif hem de festival havasında organizasyonumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Erkek takımlarının çeyrek final müsabakalarında Atatürk Üniversitesi, Koç Üniversitesi'ni 12-0, Erzurum Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni 7-1, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'ni 12-2 ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni 2-1 yendi.

Kadın takımlarının çeyrek final müsabakalarında ise Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'ni 11-0, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni 1-0, Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 7-0 ve Koç Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni 6-0 mağlup etti.