Erzurum'da Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın açılışı yapıldı

Erzurum'da, 9 üniversiteden 222 sporcunun katılımıyla düzenlenen Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın resmi açılışı yapıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 10-15 Aralık tarihlerinde organize edilen oyunlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 3000'lik Buz Hokeyi Konferans Salonu'nda başladı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı organizasyonda 2025-2026 yılı Ünilig Türkiye Buz Hokeyi ve Curling Şampiyonası yapılacak.

Hakem ve sporcuların gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum'un kış sporlarının en önemli destinasyonu olduğunu söyledi.

Kentin daha önce uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkmen, "2011 Universiade Türkiye'de kış sporları açısından bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra ülkemizde maalesef kış sporları gerçekleşmedi. İnşallah 2029 yılında Universiade Dünya Oyunları'nı tekrardan ülkemize kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Erzurum'daki paydaşlarımızla önemli bir çalışma başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

Türkmen, Avrupa Kış Oyunları'nı Erzurum'da düzenlemekle ilgili bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, bununla ilgili kısa sürede sonuç almayı planladıklarını söyledi.

Spor organizasyonlarına verilen desteklere değinen Türkmen, "Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi sadece ev sahipliği yapan üniversiteler değil aynı zamanda ulusal düzeyde yapılan organizasyonlara en sıklıkla katılan ve başarılı olan üniversiteler. Bunların desteği bizim için son derece önemli. Rektörlerimize teşekkür ediyor, organizasyona katılan sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da organizasyonun Erzurum'da düzenlenmesinin tesadüf olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası beyaz örtüsüyle dağların gücünü, buzun saflığını ve gençliğin enerjisini buluşturan bir coğrafyadır. Spor insana öz disiplin kazandırır. Birlikte hareket etmeyi, dayanışmayı ve kolektif ruhu öğretir. Bu şampiyonada kazanan ve kaybeden olacak ama asıl kazanan sporun evrensel dilinde buluşan tüm gençler olacak. Buzun üzerinde çizilen her iz kardeşliğin, saygının ve mücadelenin izlerini içinde barındıracak."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise organizasyonun düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, Erzurum'un her zaman kış sporlarının merkezi olduğunu dile getirdi. Çakmur, düzenlenmesi planlanan uluslararası müsabakalar için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.