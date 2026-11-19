Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde basketbol zirvesi yapıldı.

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez başkanlığında yapılan toplantıya, Antrenör Takip Birimi Şefi Ferhat Doğuş Aygün, ARGE Koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu, TBF Erzurum İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu, İl Temsilciliği yöneticileri, kulüp temsilcileri ve antrenörler katıldı. Oldukça verimli geçen toplantıda basketbolun geleceği için yol haritası belirlenirken, organizasyonlar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Toplantının son bölümünde kulüp temsilcileri ve antrenörler basketbol planlamasıyla ilgili olarak görüşlerini dile getirdiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, basketbol ailesine teşekkür ederek, antrenörlere başarılar diledi. Antrenörlük mesleğinden geldiğini belirten Dönmez, "Şu an İl Müdürümüz Levent Çakmur öncülüğünde bakım ve güçlendirme çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğü spor salonlarımızı kar kış bastırmadan sporcularımızın ve antrenörlerimizin hizmetine sunmak için gayret sarf ediyoruz. Salonlarımız hizmete girdiğinde antrenörlerimiz ve sporcularımız rahat, modern ve konforlu ortamda çalışma şansı yakalamış olacaklar" diye konuştu.

Basketbol zirvesine katılan Potanın otoriteleri, basketbol sporuna ilgi ve destekleri için Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür ettiler. Basketbol ailesi, "Bizlere destek olan ve imkan sağlayan, adeta bir dediğimizi iki etmeyen müdürlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştular. Spor Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen basketbol zirvesine, Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Burak Erdinç Aslan, eski İl Temsilcisi Cem Culfa, TBF İl Temsilciliğinden Serdar Tezgel, Muhammet Fatih Yentimur, Dr. Kutluhan Biricik, Doç. Dr. Serkan Naktiyok, antrenörler Nurdan Fencioğlu, Melih Tekin Cinislioğlu, Hamza Çullu, Burak Sayal, Sabancı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Bahadır Mazlumoğlu katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı