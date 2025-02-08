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Erzurum'da Ayhan Tunçkılıç Anısına Boks Turnuvası Başladı

Erzurum'da Ayhan Tunçkılıç Anısına Boks Turnuvası Başladı
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Erzurum'da, eski milli takım boks antrenörü Ayhan Tunçkılıç anısına düzenlenen boks turnuvası başladı. 3 gün sürecek turnuvaya 100 sporcu katılıyor ve toplamda 50 maç yapılacak.

Erzurum'da eski milli takım boks antrenörlerin Ayhan Tunçkılıç anısına düzenlenen "Boks Turnuvası" başladı.

Palandöken Kapalı Spor Salonu'nda 3 gün sürecek turnuvanın ilk gününde sporcular, başarılı olmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler ve Organizasyon Kurulu Başkanı Sinan Demircioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvayı Tunçkılıç'ın anısına düzenlediklerini söyledi.

Demircioğlu, "Turnuvaya 100 sporcumuz katılıyor ve 50 maç yapılacak. Devletimiz, tüm imkanlarını Türk sporunun gelişmesi için kullanmakta. Bizler de federasyon olarak tüm sporcularımızla, antrenörlerimizle ve hakemlerimizle dayanışma içinde bulunarak devletimizi dünyada temsil edebilme gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Bu tür organizasyonların sporcuların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Demircioğlu, "Sporcuların daha profesyonleşmesi anlamında daha sık antrenman yapmaları gerekiyor. Ayrıca bu atmosferi yaşamalarını istiyoruz çünkü amatör şekilde hazırlanan turnuvalarla daha ileriye götürebileceğimizi açıkçası düşünmüyoruz. Bu yüzden Gençlik Spor Bakanlığımız ve federasyon olarak ne kadar daha profesyonel turnuvalar yaparsak, Türkiye ve dünya şampiyonlarında daha hızlı ve hazır sporcular yetiştireceğimizi düşünüyoruz. O yüzden bu tip organizasyonların sayısını sadece Erzurum'da değil tüm illerimizde artıracağız. Federasyon başkanımızın büyük bir gayreti var kendisi tüm illerimizde sporcularımızla, antrenörlerimizle, hakemlerimizle görüşmeler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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