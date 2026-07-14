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Buzda kıran kırana maçlar

Buzda kıran kırana maçlar
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TBHF iş birliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buz Hokeyi Turnuvası, dört takımın katılımıyla tamamlandı. Skor tutulmayan turnuvada tüm takımlar gönüllerin şampiyonu ilan edildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TBHF İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buz Hokeyi Turnuvası sona erdi. Dört takımın mücadele ettiği anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlar gönüllerin şampiyonu olarak ilan edildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü(GSİM) ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) İl Temsilcisi Muhammet Yaser Taşkesenlioğlu tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buz Hokeyi Turnuvası' sona erdi. Dört takımın mücadele ettiği anlamlı turnuvaya katılan Gençlik Kulübü, Palandöken Gençlik Spor Kulübü, Yakutiye Gençlik Spor Kulübü ve Palandöken Akademi Spor Kulübü sergiledikleri performansla ayakta alkışlandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katılan tüm takımlar arasında skor tabelası tutmazken, tüm takımlar gönüllerin şampiyonu olarak ilan edildi.

Kupa ve Madalyaları Çakmur ile Dönmez Takdim Etti

Minik yüreklerin kız erkek karışık olarak oynadığı buz hokeyi turnuvası nefes kesti. Buz pistinde paklar demokrasi ve milli birlik günü için atıldı. Tribünlerdeki sporseverler, minik yüreklerin coşkulu buz hokeyi mücadelesini büyük bir heyecanla izledi. Erzurum GSİM Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buz Hokeyi Turnuvası madalya ve kupa töreniyle sona erdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, Buz Hokeyi İl Temsilcisi Yaser Taşkesenlioğlu, 3 Binlik Buz Hokeyi Tesis Amiri İkram Çintimar ve Buz Hokeyi Branş Koordinatörü Yakup Arslan'ın katılımıyla madalya ve Kupaları takdim edildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, anlamlı turnuvada ter döken minik buz hokeycilerin yanı sıra hakem ve antrenörlere teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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