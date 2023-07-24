Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokeyi 1. Lig Şampiyonu Oldu

Kars'ta düzenlenen Buz Hokeyi 1. Lig maçlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takımın başarısını kutladı ve oyuncuları ile teknik yönetimi tebrik etti.