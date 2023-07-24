Erzurum Büyükşehir Belediyesi Buz Hokeyi 1. Lig Şampiyonu Oldu
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Kars'ta düzenlenen Buz Hokeyi 1. Lig maçlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takımın başarısını kutladı ve oyuncuları ile teknik yönetimi tebrik etti.
Kars'ta düzenlenen Buz Hokeyi 1. Lig maçlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takımlarının süper lige çıkan oyuncuları ve teknik yönetimi kutlarken, "Kars ilimizde düzenlenen Buz Hokeyi 1. Lig müsabakalarında takımımız şampiyon olarak İntercity Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazandı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum." dedi. - ERZURUM
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor