Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Erzurumspor'u Ziyaret Etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'u ziyaret ederek teknik yönetim ve sporcularla bir araya geldi. Başkan Sekmen, takımın destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'u ziyaret ederek teknik yönetim ve sporcularla bir araya geldi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve Teknik Direktör Hakan Kutlu tarafından karşılanan Başkan Sekmen, mavi-beyazlı takımın destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şehrimizin göz bebeği, Erzurumspor'umuzun futbolcularıyla bugün kulüp binasında bir araya geldik. Bugüne kadar göstermiş oldukları mücadele ve özveri için futbolcu kardeşlerimize, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve ekibine, Kulüp Başkanımız Ahmet Dal ve yönetimine teşekkür ettik, kalan maçlarda başarılar diledik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Erzurumspor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM