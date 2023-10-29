Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Palandöken Dağı'nda Cumhuriyet Tırmanışı Gerçekleştirdi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nın zirvesine Cumhuriyet tırmanışı düzenledi.

Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki Dedeman Oteli'nin önüne saat 09.00'da otobüslerle gelen 300 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski başkanlarından Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Tırmanışa katılanlar arasında Kazakistan, Suriye, Irak ve Sudan gibi çeşitli ülkelerden öğrenciler de yer aldı. Güneşli havada, tek sıra halinde yürüyen grup, 2 bin 900 rakımda ihtiyaç molası verdi, burada hatıra fotoğrafları çektirdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tırmanışlar olduğunu vurgulayan TDF Başkanı Karaca, böylesine anlamlı bu tırmanışa katılanları kutladı.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Ayça, "100'ncü yıl şerefine çok güzel bir organizasyon düzenlenmiş ve ben de burada olmaktan mutlu ve gururluyum. Her yıl düzenlenin bu tırmanışa ilk kez katılıyorum. Yorucu ama bir o kadar da zevkli. Bugün, benim için unutulmaz günlerden birisi olacak" diye konuştu.

Dağcılar yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından Palandöken'in zirvesinde Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulundu. Burada da fotoğraf çekilen öğrenciler daha sonra inişe geçti. (DHA)